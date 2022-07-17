На Київщині судитимуть так званого «смотрящего» за одним з корпусів столичного СІЗО

За організацію угруповання задля постачання та збуту наркотиків обвинуваченому може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У квітні 2022 року оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції припинили діяльність угруповання та ліквідували канали постачання заборонених речовин до столичного СІЗО.

Лідер угруповання — один із так званих «смотрящих» за Київським СІЗО, який отримав статус у «злочинному світі» за підтримки російського «вора в законі». Користуючись авторитетом та впливом серед арештантів та осіб, що звільнилися з місць утримання, чоловік організував канал постачання наркотиків до ізолятора.

У квітні цього року правоохоронці провели обшуки та вилучили заборонені речовини.

Наразі обвинувальний акт стосовно так званого «смотрящего» за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора було скеровано до Білоцерківського районного суду. Чоловік обвинувачується за:

— ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу у СІЗО та установах виконання покарання);

— ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів);

— ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).

За скоєне обвинуваченому може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Заходи проводились за сприяння керівництва і оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України