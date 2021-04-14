На Київщині судитимуть трьох учасників організованої групи, які спеціалізувалися на розбійних нападах

Лідером був 28-річний житель Баришівського району Київщини. Його спільниками були двоє місцевих мешканців.

Викрили та задокументували злочинну діяльність організованої групи оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та управління стратегічних розслідувань в Київській області спільно зі слідчими управління поліції Київщини за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

28-річний житель Баришівського району координував дії групи, підшукував об’єкти для нападів і розподіляв між учасниками групи кошти, здобуті злочинним шляхом. Зловмисник також брав безпосередню участь у нападах та збував викрадені цінності і речі.

На початку грудня 2020 року поліцейські затримали трьох зловмисників під час спроби здійснити черговий розбійний напад. Один із них чинив активний збройний опір.

На місці події поліцейські вилучили низку речових доказів злочинної діяльності групи, серед них — пістолет та набої до нього, гільзи, уламки гранати, газові балончики, кайданки, рукавички, ножі, рації, викрутки, сокиру, балаклави.

Обвинувальні акти щодо організатора та двох учасників злочинного угруповання скеровано до суду за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику, який чинив опір при затриманні, інкримінують також кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) та ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

За скоєне фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 15-ти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України