На Київщині судитимуть учасники злочинної організації які викрадали людей для заволодіння їхніми квартирами

До складу банди входили 11 осіб, які вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини на території Київщини та столиці. Зловмисники підроблювали документи та на їх підставі продавали помешкання громадян. При цьому вони обирали квартири, власники яких померли, або вели антисоціальний спосіб життя.

У червні 2020 року оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області, слідчі поліції області за процесуального керівництва прокуратури встановили організатора та членів злочинного угруповання.

Очолила зловмисників 37-річна жінка, мати п’ятьох дітей. Вона розробила план злочинної діяльності – члени організації обирали квартири, які не перебувають на обліках в держаних реєстрах, а їх власники померли або ведуть антисоціальний спосіб життя. При цьому зловмисники застосовували фізичне насильство до господарів житла та проти їхньої волі вивозили до іншого місця, де утримували, поки не продадуть квартиру.

Для цього правопорушники виготовляли правовстановлюючі документи на нерухомість, зокрема залучали «свою» людину з підробленим паспортом, яка виступала у ролі власника. Також підроблювали різноманітні довідки, необхідні для подальшого продажу. Маючи повний комплект документів, виставляли нерухомість на продаж. Кошти від продажу покупці передавали «власникові», а той — організаторці злочинної групи, яка розподіляла їх між усіма учасниками.

Матеріальні збитки, завдані зловмисниками жителям Київщини, сягають понад 10 млн. гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено 6 фактів незаконного заволодіння квартирами.

Затримали зловмисників під час спроби вивезення людей з однієї з квартир.

Фігуранти обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Максимальне покарання, яке їм загрожує – ув’язнення до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Поліція Київської області