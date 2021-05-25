На Київщині судитимуть злочинця, який вчинив розбійний напад та заволодів майном потерпілої

Бучанською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 47-річного чоловіка, який вчинив розбійний напад на мешканку Київської області (ч. 4 ст. 187 КК України).

Досудовим слідством встановлено, що в березні 2021 року зловмисник, перебуваючи в будинку своєї знайомої в одному із сіл Бучанського району, з метою заволодіння майном, наніс потерпілій удар по голові. В подальшому, погрожуючи ножем і предметом зовні схожим на пістолет, чоловік заволодів грошовими коштами, коштовностями та телефоном останньої. Після скоєного злочину, чоловік зник з місця події.

За клопотанням прокуратури, під час досудового розслідування, обвинувачений перебував під вартою. У разі доведення вини, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури