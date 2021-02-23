На Київщині судитимуть злочинця, який вчинив розбійний напад

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно чоловіка, який близько двох років розшукувався оперативним підрозділом за вчинений напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи (ч.1 ст.187 КК України).

Так, вказана особа, реалізуючи свій умисел, погрожуючи за допомогою ножа, продемонструвавши його потерпілій та наставивши на останню, погрожував його застосувати, примусив потерпілу зняти із себе належні їй золоті вироби, а саме: золоті сережки, в кількості двох штук, та дві золоті каблучки, а також примусив віддати мобільний телефон, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Дії особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 187 КК України, останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури