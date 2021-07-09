На Київщині сутенерка залучала до свого бізнесу неповнолітніх (відео)

Працівники поліції Київщини затримали 28-річну жительку Києва, яка залучала неповнолітніх до надання послуг сексуального характеру

Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» із покликанням на Національну поліцію Київської області

Викрили злочинну діяльність сутенерки працівники управління міграційної поліції спільно з працівниками слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що жінка розміщувала у всесвітній мережі Інтернет оголошення щодо надання послуг, орендувала квартири для дівчат, забезпечувала їх засобами особистої гігієни та контрацептивами.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що під керівництвом 28-річної фігурантки послуги сексуального характеру надавали навіть неповнолітні дівчата.

Правоохоронці з’ясували, що вартість послуг складала 1800 гривень за годину. Щоденний грошовий оборот «фірми» становив 10000 гривень.

Сутенерку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід обере суд.