На Київщині так званого «смотрящого» за виправною колонією підозрюють у встановленні та поширенні злочинного впливу

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру ув’язненому однієї з виправних колоній на Київщині за фактом встановлення та поширення злочинного впливу в установі відбування покарань (ч.2 ст. 255-1 КК України).

Встановлено, що 35-річний чоловік, засуджений за розбій до 9 років позбавлення волі, відбував покарання в одній із виправних колоній на Київщині. Своєю непокорою дотримуватися встановлених правил поведінки та підтримкою кримінальних традицій здобув авторитет серед інших засуджених та отримав статус так званого «смотрящого» за установою.

Отримавши зазначений статус, останній почав поширювати на території колонії злочинний вплив, організував постачання заборонених предметів на закриту територію, вирішував конфлікти між засудженими, організовував азартні ігри та розпоряджався так званим «общаком».

Наразі фігуранту повідомили про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу в установі відбування покарань. Йому загрожує від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Київській області за оперативного супроводження працівників УСР у Київській області ДСР України.

Пресслужба Київської обласної прокуратури