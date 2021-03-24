На Київщині упереджено рейдерське захоплення комунальної нерухомості

Один з приватних суб’єктів господарювання у 2020 році, намагаючись незаконно та безоплатно заволодіти об’єктом нерухомості комунальної власності, стосовно якого господарськими судами вищих інстанцій у 2016 році остаточно вирішено спір на користь територіальної громади міста Українка Обухівського району, в черговий раз звернувся до суду за штучно створених підстав із заявою про перегляд постанови суду апеляційної інстанції, якою констатовано належність Будинку побуту загальною площею 1436 кв.м до комунальної власності та витребувано його з чужого незаконного володіння.

Встановлено, що спірна нежитлова будівля не була предметом договору купівлі-продажу державного майна укладеного у 1994 році між товариством покупців-членів трудового колективу підприємства побутового обслуговування та Фондом комунального майна Обухівського району, оскільки не виступала об’єктом приватизації у складі цілісного майнового комплексу цього підприємства.

Відтак на момент його відчуження товариством у 2013 іншому суб’єкту господарювання, у продавця були відсутні правомочності власника, оскільки у законному порядку він речове право на зазначену будівлю ніколи не набував.

Північним апеляційним господарським судом підтримано принципову та обґрунтовану позицію обласної прокуратури у вказаному спорі, відмовлено приватному товариству у задоволенні його заяви та залишено в силі судове рішення про визнання права комунальної власності на Будинок побуту.

Київська обласна прокуратура