На Київщині викрили схему вербування жінок за кордон з метою сексуальної експлуатації

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури мешканцю Київщини повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактом вербування та переміщення до Республіки Туреччина осіб з метою сексуальної експлуатації (ч. 1 ст. 149 КК України).

За даними слідства, громадянин розміщував в месенджері «Телеграм» оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для жінок. В особистому листуванні з мешканками Київської області підозрюваний чинив психологічний тиск на жінок, які потрапили у складне матеріальне становище. Він пропонував працевлаштування з подальшим наданням сексуальних послуг у Туреччині та швидкий заробіток. Частину грошової винагороди від клієнтів, вони повинні були віддавати йому.

Слідчими задокументовано спробу переправлення мешканки Київської області до Республіки Туреччина. Проведено обшук за місцем мешкання вказаного громадянина, в ході якого виявлено докази його причетності до злочинної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Київській області. Оперативний супровід – Управління міграційної поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура