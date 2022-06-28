На Київщині викрили схему вербування жінок за кордон з метою сексуальної експлуатації

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури мешканцю Київщини повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактом вербування та переміщення до Республіки Туреччина осіб з метою сексуальної експлуатації (ч. 1 ст. 149 КК України).

За даними слідства, громадянин розміщував в месенджері «Телеграм» оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для жінок. В особистому листуванні з мешканками Київської області підозрюваний чинив психологічний тиск на жінок, які потрапили у складне матеріальне становище. Він пропонував працевлаштування з подальшим наданням сексуальних послуг у Туреччині та швидкий заробіток. Частину грошової винагороди від клієнтів, вони повинні були віддавати йому.

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Слідчими задокументовано спробу переправлення мешканки Київської області до Республіки Туреччина. Проведено обшук за місцем мешкання вказаного громадянина, в ході якого виявлено докази його причетності до злочинної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Київській області. Оперативний супровід – Управління міграційної поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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