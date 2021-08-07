На Київщині викрили злочинну групу виробників контрафактного взуття та аксесуарів

Встановлено, що 5 осіб організували підпільний цех, де відшивали речі відомих світових брендів, які згодом під виглядом оригіналу продавали в магазинах столиці та області, а також через онлайн-магазини по всій Україні. Ціна на ремені стартувала від 300 доларів, а пара взуття коштувала 500 доларів.

Правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях ательє та магазинах фігурантів, де вилучили в якості речових доказів контрафактну продукцію, взуття, сумки, ремені, а також та 16 шкур крокодилів, спеціальні штампи для виготовлення підробленого взуття та аксесуарів, гарнітуру та псевдобрендову упаковку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Київської області