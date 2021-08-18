На Київщині викрито міжнародний канал контрабанди: вилучено табак для кальянів та електронні сигарети на суму понад ₴2 млн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та ліквідовано міжнародний канал незаконного переміщення підакцизних товарів на митну територію України через державне підприємство Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (ч.2 ст.201 КК України).

За даними слідства, протиправний «бізнес» організовано з метою ухилення від сплати обов’язкових митних платежів. Злочинна схема полягала у доставленні товарів з-за кордону до України вантажем, який реєстрували як «особисті речі».

У результаті проведення слідчих дій в зоні діяльності митного посту «Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби виявлено та вилучено партію підакцизних товарів – табак для кальяну та електронні сигарети загальною вагою понад 3 тони. За попередніми даними вартість вилученого становить понад 2 млн грн.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – ГУ БКОЗ СБ України.

Київська обласна прокуратура