На Київщині викрито осередок міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» (відео)
На Київщині Служба безпеки України викрила осередок міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». Його лідером є бойовик, що перебуває у розшуку в одній з країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії. У 2019 році за підробленими документами прибув в Україну і підібрав групу «однодумців», усі учасники якої є іноземцями.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії.
За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками «ІД». За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мали «відсидітись» в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників.
Правоохоронці провели 9 обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено засоби ураження, зокрема:
- вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу,
- гранату Ф-1,
- 8 гранатометних пострілів,
- іноземну валюту,
- банківські картки,
- чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.
У фігурантів виявлено символіку міжнародної терористичної організації «ІД», релігійно-екстремістську літературу автора, причетного до вербування бойовиків. До матеріалів кримінального провадження слідством також долучено задокументоване листування учасників осередку із бойовиками «ІД» за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях.
Розслідування проводилося у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії, збираються докази для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.Tweet