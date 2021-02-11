На Київщині викрито осередок міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» (відео)

На Київщині Служба безпеки України викрила осередок міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». Його лідером є бойовик, що перебуває у розшуку в одній з країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії. У 2019 році за підробленими документами прибув в Україну і підібрав групу «однодумців», усі учасники якої є іноземцями.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники осередку підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії.

За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками «ІД». За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мали «відсидітись» в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників.

Правоохоронці провели 9 обшуків за адресами тимчасового проживання та переховування фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено засоби ураження, зокрема:

вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу,

гранату Ф-1,

8 гранатометних пострілів,

іноземну валюту,

банківські картки,

чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.

У фігурантів виявлено символіку міжнародної терористичної організації «ІД», релігійно-екстремістську літературу автора, причетного до вербування бойовиків. До матеріалів кримінального провадження слідством також долучено задокументоване листування учасників осередку із бойовиками «ІД» за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях.

Розслідування проводилося у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії, збираються докази для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

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СБУ