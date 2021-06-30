На Київщині викрито посадовця, який вимагав $6 тис. за безперешкодне отримання земельних ділянок площею 4 га

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомлено про підозру працівнику Держгеокадастру за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу Головного управління Держгеокадастру в одному з районів Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, висловив вимогу 25-річній жінці на одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 6000 доларів США та отримав від останньої (яка діяла під контролем правоохоронних органів) частину зазначеної неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів США за безперешкодну реалізацію жінкою права на отримання двох земельних ділянок загальною площею 4 гектара для ведення особистого селянського господарства на території Київської області.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура