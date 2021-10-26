На Київщині викрито шахрайську схему із заволодіння грошовими коштами у сумі $120 тис.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, троє підозрюваних, використовуючи документи юридичної особи, до якої не мають жодного відношення, уклали з іноземцем фіктивний договір на продаж останньому земельної ділянки у Фастівському районі Київської області, яка їм не належала.

Задля створення уявності серйозності намірів, чоловіки запросили іноземця до кабінету приватного нотаріуса для укладання попереднього «договору купівлі-продажу». Земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 1,3 га підозрювані оцінили у 195 тис доларів США, а покупець, відповідно до умов укладеного договору, здійснив платіж в сумі 120 тис доларів США в якості попередньої оплати.

Таким чином підозрювані заволоділи грошовими коштами потерпілого.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура