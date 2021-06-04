На Київщині виявили браконьєрів, які займалися масовим виловом риби

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено незаконне зайняття рибним добувним промислом способом масового знищення риби, що заподіяло істотну шкоду.

Встановлено, що 49-річний мешканець Київщині разом з групою осіб достовірно знаючи про обмеження господарської діяльності на водоймах в зв’язку з нерестом та не маючи законного дозволу на зайняття рибним і добувним промислом здійснили вилов майже 500 кг риби за допомогою забороненого знаряддя лову.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії та оперативні заходи, встановлюється коло осіб причетних до вказаної протиправної діяльності, вирішується питання щодо пред’явлення підозр, обрання запобіжного заходу

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури