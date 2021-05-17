На Київщині виявили незаконне заволодіння коштами, виділеними на ремонт доріг

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання ремонту доріг та службовому підробленні і видачі завідомо неправдивих документів (ч.4 ст. 191, ч.1. ст.366 КК України).

За даними слідства, підрядник під час виконання поточного ремонту дорожнього покриття у одному із сел Київщини вніс до відповідних офіційних документів неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт, значно його завищивши.

Унаслідок цього під час ремонту вулиці с. Требухів, який здійснювався восени 2016 року, було перевищено обсяг робіт на загальну суму майже 200 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура