На Київщині виявлено 53 тонни незаконно виготовленого спирту, який продавали через інтернет
Співробітники Головного управління ДФС у м. Києві, здійснюючи оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Спирт», спільно з
працівниками ГУ ДПС у Київській області та під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва виявили на території Київської області склад столичного підприємства, у якому зберігався спирт невідомого походження.
Під час досудового розслідування встановлено, що підприємство без відповідних дозвільних документів, через мережу Інтернет здійснювало реалізацію спиртовмісної продукції, отриманої шляхом змішування спирту з водою.
За результатами проведених санкціонованих обшуків співробітниками Головного управління ДФС у м. Києві виявлено 53 тонни спирту невідомого походження, орієнтованою вартістю понад 10 млн. гривень.
Досудове розслідування триває, зразки спирту відібрано для проведення відповідних експертних досліджень.
Головне управління Державної фіскальної служби у м. КиєвіTweet