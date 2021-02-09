На Київщині виявлено 53 тонни незаконно виготовленого спирту, який продавали через інтернет

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Співробітники Головного управління ДФС у м. Києві, здійснюючи оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Спирт», спільно з
працівниками ГУ ДПС у Київській області та під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва виявили на території Київської області склад столичного підприємства, у якому зберігався спирт невідомого походження.

Під час досудового розслідування встановлено, що підприємство без відповідних дозвільних документів, через мережу Інтернет здійснювало реалізацію спиртовмісної продукції, отриманої шляхом змішування спирту з водою.

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За результатами проведених санкціонованих обшуків співробітниками Головного управління ДФС у м. Києві виявлено 53 тонни спирту невідомого походження, орієнтованою вартістю понад 10 млн. гривень.

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Досудове розслідування триває, зразки спирту відібрано для проведення відповідних експертних досліджень.

Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві 

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