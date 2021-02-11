На Київщині виявлено понад 600 тонн незаконно виготовленого пального

Співробітники ГУ ДФС у Київській області викрили групу осіб, яка займалась продажем незаконно виготовленого пального.

Правоохоронці встановили, що зберігання та збут нелегального пального відбувався на власній мережі АЗС та складах, що належать зловмисникам.

Документально купівля пального здійснювалась у кількох товариств. Після чого нелегальне пальне збувалось фізичним особам та іншим суб’єктам господарської діяльності за готівку без відповідних документів.

В рамках досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді районного суду м. Києва, проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено понад 600 тонн паливно-мастильних матеріалів.

Їх орієнтовна вартістю становить близько 17 млн. грн.

Виявлені паливно-мастильні матеріали визнані речовими доказами. Триває розслідування.

Державна фіскальна служба України