На Київщині встановлено учасників злочинної групи, які викрали автівки зі складу під час окупації

Одного з фігурантів поліцейські затримали під час спроби збуту транспортних засобів.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції проводять заходи щодо встановлення осіб, які вчиняли злочини під час окупації районів Київщини. За їх результатами поліцейські встановили учасників злочинної групи, які, скориставшись тимчасовою окупацією, викрали автомобілі зі складу. Крім того, встановили місце їхнього переховування.

Учора, 7 червня, оперативники спільно зі слідчими обласної поліції викрили одного з учасників злочинної групи під час спроби продати крадені авто.

Крім того, провели санкціоновані обшуки за місцем схову авто на території Житомирської області. Транспортні засоби зловмисники планували збути на запчастини.

Вирішується питання про повідомлення фігурантові про підозру ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Встановлюються місцеперебування інших учасників протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Національна поліція України