На Київщині за хабарництво судитимуть посадовця Ірпінської міської ради

Один з керівників підрозділу містобудування та архітектури Ірпінської міської ради Київської області вимагав та отримав 28 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу дозвільних документів на право розміщення зовнішньої реклами на території міста.

У лютому 2021 року слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора та за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України під час отримання неправомірної вигоди затримали одного з керівників відділу містобудування та архітектури Ірпінської міської ради Київської області.

Правоохоронці встановили, що фігурант за 28 тисяч гривень обіцяв представнику комерційної фірми підготувати та видати дозволи на право розміщення зовнішніх рекламних носіїв на території міста Ірпінь.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснювалося за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної службовою особою, поєднаної з вимаганням) Кримінального кодексу України, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)