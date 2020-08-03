На Київщині за нанесення ножових поранень до 8 років позбавлення волі засуджено раніше судимого чоловіка

За публічного обвинувачення Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури винесено вирок 39-річному мешканцю Ірпеня за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження потерпілому (ч. 1 ст. 121 КК України).

В суді прокуратурою доведено, що у вечірній час, раніше засуджений за аналогічний злочин чоловік, через словесні образи на одній із вулиць міста Ірпінь ножем наніс тяжкі тілесні ушкодження місцевому жителю.

Вироком Ірпінського міського суду обвинуваченого визнано винними в інкримінованому кримінальному правопорушенні та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Пресслужба прокуратури Київської області