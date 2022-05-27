На Київщині за співпрацю з окупантами судитимуть самопроголошеного голову Димерської ОТГ

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом колабораційної діяльності, а також несанкціонованого поширення інформації про Збройні Сили України та інші військові формування в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що чоловік після окупації країною-агресором смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових РФ щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

На початку березня 2022 року загарбники примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед ними підозрюваний повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.

В умовах воєнного стану він підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади. Також надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.

Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.

Офіс Генпрокурора