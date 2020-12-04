На Київщині за замах на вбивство родича затримали неповнолітнього хлопця

Опівночі до поліції зателефонувала жителька селища Володарка, яка повідомила, що у сусідському будинку відбувається бійка. На місце події одразу прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Володарського відділення поліції.

Поліцейські встановили, що 17-річний хлопець прийшов вночі додому та зчинив сварку з вітчимом. Конфлікт переріс у бійку, в результаті якої хлопець сокирою вдарив по голові свого 46-річного вітчима. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Неповнолітнього затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Хлопець і раніше притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушеня), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Запобіжний захід для нього обере суд.

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