На Київщині забудовник вимагає від людей додаткові кошти за викуплені квартири

Києво-Святошинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання неправомірної винагороди службовою особою за вчинення дій в інтересах винагорододавця, з використанням наданих їй повноважень (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

Встановлено, що представники компанії-забудовника за надання документів для реєстрації права власності на омріяні квадратні метри, вимагають від вкладників додатково сплатити по 12 тис. грн за вже куплені інвесторами квартири.

Наразі фігурантам провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Заходи з викриття проводились спільно зі слідчими Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури