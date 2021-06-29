На Київщині засуджено чоловіків, які живцем поховали свого товариша

Вишгородською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні відносно трьох молодиків, які живцем поховали свого товариша по чарці (п.12 ч. 2 ст. 115 КК України)

Слідством встановлено, що вказані особи, разом із ще одним своїм знайомим розпивали спиртні напої у підсобному приміщенні Вишгородського кладовища.

Добряче хильнувши, знайомий товаришів розпочав конфлікт з одним із них. Лайка швидко переросла у бійку, спочатку один чоловік накинувся з кулаками на п’яного знайомого, а за кілька хвилин до нього приєднались й інші фігуранти провадження. Втрьох вони били потерпілого, допоки той не перестав подавати ознаки життя, після чого агресивна компанія перенесла його до найближчих могил, де між похованнями чоловіки викопали півметрове заглиблення, у яке помістили тіло потерпілого та присипали ґрунтом. Саме механічна асфіксія внаслідок попадання ґрунту до дихальних шляхів і призвела до смерті чоловіка.

Вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області чоловіків засуджено до 10 та 11 років позбавлення волі

Пресслужба Київської обласної прокуратури