На Київщині затримали 21-річного мажора, який організував злочинне угруповання наркоторговців

21-річний житель с. Крюківщина разом із чотирма товаришами віком від 16 до 20 років створили мережу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Юнаки рекламували канал збуту в соціальних мережах та розкладали згортки наркотиків у схованки. Постачальником наркозілля був 36-річний мешканець Вишневого.

Молодики називали канали збуту наркотиків у месенджерах іменами відомих спортсменів та античних письменників. До участі у наркоторгівлі було залучено двох неповнолітніх осіб, які налагоджували збут, відповідали за розрахунки з клієнтами та рекламу наркотиків. Інші фігуранти здійснювали розкладання закладок, спілкувались з клієнтами, контролювали роботу каналів у месенджері.

Розрахунок за зілля здійснювався шляхом перерахунку коштів на банківські картки, електронні гаманці та за допомогою різних криптовалют.

Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків та вилучили понад 30 кг канабісу, бойовий пістолет з глушником, пристрої для вживання наркотичних речовин, ваги, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, які підтверджують причетність зловмисників до вчинення злочинів.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. // Вартові еспресо