На Київщині затримали 21-річного мажора, який організував злочинне угруповання наркоторговців
21-річний житель с. Крюківщина разом із чотирма товаришами віком від 16 до 20 років створили мережу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Юнаки рекламували канал збуту в соціальних мережах та розкладали згортки наркотиків у схованки. Постачальником наркозілля був 36-річний мешканець Вишневого.
Молодики називали канали збуту наркотиків у месенджерах іменами відомих спортсменів та античних письменників. До участі у наркоторгівлі було залучено двох неповнолітніх осіб, які налагоджували збут, відповідали за розрахунки з клієнтами та рекламу наркотиків. Інші фігуранти здійснювали розкладання закладок, спілкувались з клієнтами, контролювали роботу каналів у месенджері.
Розрахунок за зілля здійснювався шляхом перерахунку коштів на банківські картки, електронні гаманці та за допомогою різних криптовалют.
Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків та вилучили понад 30 кг канабісу, бойовий пістолет з глушником, пристрої для вживання наркотичних речовин, ваги, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, які підтверджують причетність зловмисників до вчинення злочинів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. // Вартові еспресоTweet