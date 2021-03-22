На Київщині затримали банду, яка здійснювала розбійні напади на приватні домоволодіння

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито організовану озброєну групу – банду у складі 4 осіб, яка вчиняла розбійні напади на домоволодіння громадян у Васильківському та Бориспільському районах (ч.4 ст.187, ст.257 КК України).

Слідством встановлено, що учасники банди проникали до вказаних маєтків та, погрожуючи зброєю і фізичною розправою, виносили гроші, коштовності та цінне майно. Перед нападом зловмисники ретельно готувались — тривалий час збирали інформацію про потерпілих, їхній спосіб життя, транспортні засоби, на яких вони пересуваються, наявність охорони та місця проживання.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено та вилучено зброю, засоби конспірації, якими вони користувались під час розбійних нападів, а також награбоване майно потерпілих. Усього на рахунку банди три епізоди злочинної діяльності.

Наразі учасників озброєної групи затримано. Їм повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Перевіряється причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів.

Досудове слідство триває.

Заходи з викриття проводились спільно із СУ ГУНП в Київській області.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури