На Київщині затримали чоловіка, який наніс ножове поранення товаришу

Подія трапилась у місті Кагарлик Обухівського району.

В одному із місцевих закладів громадського харчування між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Один із учасників вихопив ніж на наніс іншому ножові поранення. Потерпілого 37-річного чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Обухівського районного управління поліції.

Правоохоронці провели низку розшукових заходів та оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 33-річний місцевий житель.

Знаряддя злочину вилучено в якості речового доказу.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув‘язнення на строк від п‘яти до восьми років.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Запобіжний захід обере суд.

Киев Оперативный