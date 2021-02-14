На Київщині затримали чоловіка, який наніс ножове поранення товаришу
Подія трапилась у місті Кагарлик Обухівського району.
В одному із місцевих закладів громадського харчування між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Один із учасників вихопив ніж на наніс іншому ножові поранення. Потерпілого 37-річного чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні.
На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Обухівського районного управління поліції.
Правоохоронці провели низку розшукових заходів та оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 33-річний місцевий житель.
Знаряддя злочину вилучено в якості речового доказу.
Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув‘язнення на строк від п‘яти до восьми років.
Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Запобіжний захід обере суд.