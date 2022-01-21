На Київщині затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку

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Влітку 2015 року житомирські правоохоронці встановили причетність одного з мешканців області до пограбування. Підозрюваний, перебуваючи поблизу зали судових засідань, почав публічно погрожувати фізичною розправою слідчому та прокурору. Крім цього, зловмисник пообіцяв влаштувати вибух у службовому кабінеті правоохоронців.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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З метою уникнення відповідальності, чоловік почав переховуватися. У вересні 2015 року підозрюваного оголосили у державний розшук, а з 2016 року — у міжнародний розшук Інтерполу.

Попри старання зловмисника не потрапити в поле зору правоохоронців, оперативники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили його місце знаходження. 21 січня 2022 року втікача затримали у процесуальному порядку на території Бородянського району Київської області. Чоловіка доставили до ізолятора тимчасового тримання. За інкриміновані злочини фігурантові може загрожувати до шести років позбавлення волі.

Національна поліція України 

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