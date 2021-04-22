На Київщині затримали чоловіка, який з ревнощів влаштував пожежу на парковці (фото)

Правоохоронці Київщини затримали чоловіка який підпалив автівку свого суперника у Петропавлівській Борщагівці

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на сайт поліції.

Підпал стався 14 квітня близько четвертої години ранку на одній із вулиць села Петропавлівська Борщагівка. Ніхто з людей тоді не постраждав.

Підпалювачем виявився місцевий житель, водій елітних авто. Молодик через ревнощі підпалив автівку залицяльника своєї подруги. В інтернеті 35-річний чоловік знайшов рецепт виготовлення запальної суміші та підпалив автомобіль суперника, яку той припаркував у дворі дівчини. Встановлено, що від однієї автівки зайнялися ще три припаркованих поруч авто.

Під час обшуку у палія вилучили понад 80 тисяч доларів готівки, мобільний телефон, наркотичні засоби, банківські картки.

Затриманому загрожує ув’язнення на строк від трьох до десяти років за умисне знищення або пошкодження майна.