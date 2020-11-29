На Київщині затримали іноземців, які підпалили автомобіль приватного підприємця (відео)

Ними виявилися двоє іноземців 44-річний громадянин Туреччини та 39-річний чоловік з Азербайджану. Затримані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.

У Броварському районі невідомі особи вночі пошкодили автівку «Audi», що належить місцевому ресторатору. Зловмисники облили капот легкозаймистою речовиною, підпалили та зникли у невідомому напрямку.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативні працівники Броварського відділу поліції встановили осіб, причетних до підпалу і затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Ними виявилися двоє іноземців 44-річний громадянин Туреччини та 39-річний чоловік з Азербайджану. Поліцейські вилучили у них автомобіль «Volkswagen», на якому вони пересувались під час скоєння злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Поліція встановлює мотиви злочину та перевіряє іноземців до скоєння інших злочинів на території Київщини.

Відділ комунікації поліції Київської області