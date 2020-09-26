На Київщині затримали неповнолітнього серійного викрадача автомобілів

Кілька годин знадобилось працівникам Макарівського відділу поліції, аби розшукати викрадене авто і затримати зловмисника. Ним виявився 15-річний хлопець, на злочинному рахунку якого вже чотири факти незаконних заволодінь автомототранспорту, серед яких мотоцикл та вантажівка.

Повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем «ВАЗ 21011» надійшло до поліції від жителя селища Макарів. Вранці він виявив відсутність автівки, яку залишив ввечері біля двору.

Під час проведення першочергових розшукових заходів працівникам Макарівського відділення поліції вдалося оперативно встановити особу зловмисника та розшукати викрадений автомобіль.

Як з’ясувалось, юнак проник до автомобіля «ВАЗ» через незамкнені водійські дверцята, знайшов там ключ і намагався завести двигун. Коли зрозумів, що акумуляторна батарея розряджена, викрав її з автомобіля, що був припаркований неподалік.

Цього разу хлопець взяв собі у підмогу свою знайому. Коли викрадав акумулятор, дівчина чатувала, аби ніхто не побачив. Потім вони разом каталися і покинули автівку в кущах, на околиці Макарова

Затриманий зізнався у скоєному і пояснив поліцейським, що таким чином хотів похизуватись своєю «дорослістю» перед дівчиною.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Хлопцю вже повідомлено про підозру за скоєння викрадення авто. Суд обрав для неповнолітнього зловмисника запобіжний захід — тримання під вартою. Поліцейські встановлюють причетність дівчини до злочину.

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