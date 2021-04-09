На Київщині затримали одного з чотирьох розбійників, яких підозрюють у жорстокому побитті жителя с. Немішаєве

Бучанська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно чотирьох мешканців Київщини за фактами нанесення тяжких тілесних ушкоджень, розбою та незаконного поводження зі зброєю ( ч.2 ст.121, ч.4 ст.187, ч.1 ст.263 КК України).

Слідством встановлено, що четверо розбійників напали на мешканця с.Немішаєве у його власному гаражі, жорстоко побили останнього та зникли з місця скоєння злочину, прихопивши банківські картки потерпілого, ключі від кількох автомобілів, телефон, електроінструменти та інші побутові речі з гаражного приміщення. Постраждалий не приходячи до свідомості, помер у лікарні.

У ході проведення низки оперативно-розшукових заходів особи усіх нападників встановлено. У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів провадження виявлено та вилучено речові докази.

Наразі у одного із зловмисників — 31-річного місцевого мешканця – вилучено боєприпаси, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263. Решті заочно повідомлено про підозру, проводяться розшукові заходи для їх затримання.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

Київська обласна прокуратура