На Київщині затримали організатора «каруселі» під час другого туру виборів

Ним виявився 36-річний житель Обухівщини. Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Порушення на одній з виборчих дільниць помітили небайдужі громадяни та повідомили до поліції. Поліція миттєво відреагувала і вже за кілька хвилин на місці події працювала слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції. Поліцейські швидко встановили особу порушника та затримали його.

Встановлено, що чоловік завідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використати їх у день повторного голосування виборів на посаду міського голови міста Українка.

Після чого надав потенційним виборцям, щоб ті кинули фейкові бюлетені до скриньок за певну винагороду. За такі послуги зловмисник пропонував 100 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Поліція встановлює усі обставини злочину та причетних до цього осіб.

Відділ комунікації поліції Київської області