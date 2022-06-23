На Київщині затримали порушника, який переховувався від покарання за незаконне поводження зі зброєю

За скоєний злочин суд засудив зловмисника до чотирьох років та одного місяця позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі.

Співробітники відділу карного розшуку Деснянського управління поліції встановили місцезнаходження киянина, який із липня 2018 року переховувався від відбування покарання за незаконне поводження зі зброєю та приховування злочину. Правоохоронці затримали чоловіка в населеному пункті Бориспільського району Київської області.

У січні 2015 року до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що сусіди чують крики з квартири на вулиці Леся Курбаса. На місце події тоді прибула слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції, яка виявила у приміщенні чоловіка без ознак життя. Правоохоронці встановили обставини події та почали пошук осіб, причетних до скоєння злочину.

Як розповіла начальниця сектору розшуку злочинців і зниклих громадян відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Юлія Тимчук, поліцейські встановили та затримали трьох фігурантів, які підозрювалися у скоєному:

«Зловмисники у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем вчинили розбійний напад на мешканця Святошинського району. У квартирі, погрожуючи пістолетом, двоє чоловіків вимагали у потерпілого віддати гроші та цінні речі. Після застосування насильства жертва нападу померла, а нападники втекли. Свідком події став 31-річний киянин, який у подальшому відвіз фігурантів, чим посприяв приховуванню особливо тяжкого злочину. З чоловіком розрахувалися короткоствольною вогнепальною зброєю, яку він зберігав при собі. Під час затримання поліцейські вилучили речовий доказ — пістолет марки «Екол».

Слідчі Святошинського управління поліції повідомили організатору злочину про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 3 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – умисне вбивство та вчинення розбійного нападу. Його співучаснику – у скоєнні розбійного нападу та незаконне зберігання зброї. 31-річному свідку події та в подальшому співучаснику – незаконне зберігання зброї та приховування злочину.

«У липні 2016 року чоловіків засудили за вчиненні злочини. Після апеляції, поданої у липні 2018 року, киянину, 1990 року народження, суд визначив міру покарання у вигляді позбавлення волі до чотирьох років та одного місяці. Однак, мешканець Деснянського району столиці переховувався від відбування покарання, через що був оголошений у розшук правоохоронцями. На виконання розпорядження суду 16 липня 2018 року оперативники територіального управління поліції затримали зловмисника та доставили до слідчого ізолятора», — додала Юлія Тимчук.

Відділ комунікації поліції Києва