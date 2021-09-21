На Київщині затримали жінку, яка смертельно поранила співмешканця у селищі Борова

До поліції надійшло повідомлення від працівника швидкої медичної допомоги про те, що в селищі Борова виявлено бездиханне тіло чоловіка.

На місце події одразу прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції. Правоохоронці з’ясували, що після святкування дня народження жінки між співмешканцем та нею виник конфлікт, який переріс у бійку. 43 -річна жінка схопилася за ніж та завдала два удари в шию своєму 51- річному цивільному чоловіку. Від отриманих ножових поранень чоловік помер на місці події.

Правопорушницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за ч.2 ст.121(Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Київської області