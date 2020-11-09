На Київщині затримали зловмисника «під кайфом», який погрожував підірвати ємності з пальним

Подія трапилась на одному з сільськогосподарських підприємств села Терезине Білоцерківського району. Про те, що у вечірній час чоловік проник на територію підприємства, повідомив до поліціі охоронець.

Працівники відділу реагування патрульної поліції оперативно прибули на місце події та затримали зловмисника. Ним виявився один із працівників.

У неробочий час він переліз через паркан, став на бочках з пальним і погрожував їх підірвати. В ході огляду поліцейські встановили, що на підприємстві зберігалось сім резервуарів наповнених паливом.

Під час медичного обстеження з’ясувалось, що зловмисник під час вчинення зухвалих дій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

При поверхневому огляді вибухонебезпечних чи легкозаймистих предметів у зловмисника поліцейські не виявили.

Хулігана затримали правоохоронці на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Відділ комунікації поліції Київської області