На Київщині затримали зловмисника, який підпалив будинок та погрожував підірвати поліцейських 

У Київській області до відділення поліції №5 20 серпня близько 14.00 надійшло повідомлення про те, що в селищі Чайки по вулиці Сливовій горить будинок. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що загиблих немає.

Правоохоронці встановили, що до підпалу будинку причетний 34-річний місцевий житель. Відомо, що чоловік підпалив будинок своєї колишньої дружини через сварку.

Однак, коли поліцейські прибули за адресою проживання зловмисника з метою його затримання, чоловік почав погрожувати підірвати їх гранатою.

На території Бучанського районного управління поліції було введено поліцейську спецоперацію.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, працівники полку поліції особливого призначення, співробітники корпусу оперативно раптової дії, керівництво відділу Бучанського районного управління поліції.

Правоохоронці евакуювали громадян прилеглих будинків.

Невдовзі працівникам поліції вдалося затримати зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Київської області