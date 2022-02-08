На Київщині затримали зловмисника, який вдарив знайомого ножем у шию

7 лютого близько 17 години 50-річний поранений чоловік прийшов до сусідки з проханням викликати йому швидку. Він розповів, що ножем його вдарив знайомий під час сварки.

На місце події негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Білоцерківського РУП.

За попередніми даними, потерпілий того дня прийшов до свого знайомого погостювати. Однак, між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого гість вдарив господаря кулаком в обличчя, а той взяв кухонного ножа та наніс удар ним опоненту у шию.

З тілесними ушкодженнями чоловіка доставили до лікарні. На жаль, від отриманих травм потерпілий помер.

Слідчо-оперативна група Білоцерківського РУП спільно з УПП в Київській області затримали правопорушника «за гарячим слідом» у порядку ст. 208 КПК. Ним виявився 41-річний уродженець столиці, який тимчасово винаймав житло в Білій Церкві. Згодом у медичному закладі в організмі чоловіка виявили 2,5 проміле алкоголю.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Київської області