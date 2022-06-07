На Київщині затримано адміністратора майже 20 інтернет-ресурсів, який підтримував напад Росії на Україну

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру мешканцю Київщини у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний створив та здійснював адміністрування майже 20 інтернет-ресурсів, на яких велася пропаганда на користь країни-агресора. Поширювані ним матеріали містили заперечення щодо скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ. За свою роботу чоловік отримував оплату з території РФ, у тому числі з використанням підсанкційних платіжних систем.

За результатами проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, флеш носії, мобільні пристрої, документи, що свідчать про його протиправну діяльність тощо.

Вказану особу затримано у порядку ст. 208 КПК України. Готується до суду клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, перевіряється інформація щодо його причетності до інших злочинів проти основ національної безпеки України.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБ України у м. києві та київській області, оперативний супровід — Дпатртамент контррозвідувального захисту інформаційної безпеки держави СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура