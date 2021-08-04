На Київщині затримано розбійника, який проник до будинку, поранив та пограбував жінку

Обухівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбою, поєднаного з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

Слідством встановлено, що 3 серпня поточного року, близько 22 години, у с. Підгірці Обухівського району, 33-річний чоловік проник до будинку мешканки вказано села та почав вимагати у неї гроші. Спочатку зловмисник душив потерпілу, а потім наніс їй ножове поранення обличчя, після чого заволодів грошовими коштами і двома мобільними телефонами.

На теперішній час чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється Обухівським районним управлінням поліції ГУНП в Київській області.

Київська обласна прокуратура