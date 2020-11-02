На Київщині завдяки небайдужому громадянину патрульним вдалося затримати ймовірного ґвалтівника

В суботу, опівночі, у місті Бориспіль чоловік почув, що на вулиці 2-а Нова з підвалу лунає жіночий крик про допомогу та відразу викликав поліцейських.

Патрульні прибули на місце виклику і, дійсно, почули з підвалу крик про допомогу жіночим голосом та погрози чоловічим.

Не втрачаючи ані хвилини, охоронці порядку зайшли до підвалу та побачили налякану 14-річну дівчину. Поруч з нею виявили й затримали чоловіка, на якого вказала дівчина.

Потерпіла розповіла, що останній її побив та намагався зґвалтувати.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.

Дякуємо громадянину та вам, друзі, хто не лишає інших у біді! Дзвінок на лінію 102 рятує життя та допомагає у скрутну годину! // Вартові еспресо