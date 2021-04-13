На Київщині злочинну групу викрили у шахрайському заволодінні нерухомим майном

До складу групи входили четверо осіб, серед яких адвокати. За попередньою змовою фігуранти незаконно привласнили електричну підстанцію та земельні ділянки площею майже 30 га.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему незаконного заволодіння нерухомим майном.

Поліцейські встановили, що до шахрайської схеми причетні четверо членів злочинної групи, серед яких адвокати. Фігуранти, шляхом укладення фіктивних договорів на іпотеку та позику, заволоділи земельними ділянками фізичної особи в Київській області. Загальна площа угідь складає майже 30 гектарів.

Орім того, члени злочинної групи у змові з державним реєстратором за підробленими документами заволоділи електричною підстанцією, яка належала потерпілому.

Наразі в офісних приміщеннях фігурантів тривають санкціоновані обшуки.

Досудове розслідування проводиться за ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України

(За матеріалами Головного слідчого управління)