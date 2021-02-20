На Київщині злодій вкрав з будинку з десяток радіаторів опалення

До поліції звернувся чоловік та повідомив, що з його дачного будинку в селі Петропавлівське викрадено батареї.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що зловмисник проник до будинку шляхом зламу замку вхідний дверей, викрав радіатори опалення та зник з місця події на авто.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів, встановили особу крадія та затримали його за місцем проживаня. Ним виявився 26-річний житель сусіднього села, який у скоєному зізнався.

Поліцейські вилучили низку речових доказів, які підтверджують причетність чоловіка до вчинення крадіжки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. // Вартові еспресо