На Київщині зловмисника підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої

Повідомлення про зґвалтування 14-річної доньки надійшло до поліції від жительки Вишгородського району.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 26-річний уродженець Хмельниччини, який приїхав до столичної області на заробітки.

Встановлено, що молодик з неповнолітньою дівчиною познайомився влітку цього року.

Кілька днів тому чоловік прийшов у гості до школярки. Вони разом вживали слабоалкогольні напої, після чого зловмисник скористався безпорадним станом дівчини для задоволення своїх статевих потреб.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Запобіжний захід для затриманого обере суд.

Киев Оперативный