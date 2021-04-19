На Коломийщині вбивцю двох людей засуджено до 15 років позбавлення волі
Колегія суддів Коломийського міськрайонного суду винесла вирок щодо жителя Коломийщини, який убив чоловіка та жінку.
18.02.2019 року близько 23.00 год. обвинувачений, прийшов у гості до будинку за місцем проживання його знайомих чоловіка та жінки, де вони втрьох почали розпивати алкогольні напої. Від вжитого алкоголю чоловік заснув, а обвинувачений та жінка за добровільною згодою вступили у статеві зносини.
Близько 23.30 чоловік прокинувся та, виявивши зраду своєї співмешканки, на ґрунті ревнощів розпочав конфлікт з обвинуваченим, який переріс у бійку. В цей час жінка втрутилась у сутичку, захищаючи свого чоловіка.
У ході конфлікту, обвинувачений, на ґрунті раптово-виниклих неприязних відносин вирішив позбавити життя чоловіка та, будучи обуреним поведінкою жінки, яка під час конфлікту прийняла сторону співмешканця, вирішив вбити і її.
З цією метою обвинувачений, діючи умисно, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, схопив зі столу викрутку та кухонний ніж, якими став наносити чоловікові тілесні ушкодження. Загалом було нанесено не менше тринадцяти травматичних дій, в тому числі три різані рани та шість колотих.
Продовжуючи свій злочинний умисел обвинувачений, почав наносити жінці цілеспрямовані удари викруткою та кухонним ножом в життєво важливі ділянки тіла, спричинивши при цьому тяжкі тілесні ушкодження.
Свою вину в судовому засіданні обвинувачений не визнав в повному обсязі. Він пояснив, що після перебування у гостях він пішов до себе додому.
Незважаючи на те, що обвинувачений не визнав свою вину, суд вважає, що його вина за п.1 ч.2 ст.115 КК України доведена і підтверджується доказами.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України, і призначив покарання — позбавлення волі на строк 15 (п`ятнадцять) років. // ГаличинаTweet