На Конотопщині затримали чоловіка за спричинення тяжких тілесних ушкоджень брату

До поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги , про те що в ході реагування на виклик в м. Буринь, виявлено чоловіка з тілесними ушкодженнями характерні для ножового поранення. На місце події негайно направилась слідчо-оперативна група.

Як зʼясували поліцейські, два брати під час святкування Нового Року почали суперечку, яка в подальшому переросла в бійку. Не впоравшись з гнівом 43-річний чоловік, схопив ніж та наніс молодшому брату удар в живіт. Після приїзду медиків 40-річного постраждалого було ушпиталено для надання медичної допомоги.

Слідчі затримали зловмисника в процесуальному порядку та вже повідомили йому про підозру у вчиненому за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Спричинення тяжких тілесних ушкоджень». Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області