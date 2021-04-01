На кордоні на Закарпатті затримали чоловіка, розшукуваного за низку злочинів

Учора ввечері у пункті пропуску «Тиса» прикордонний наряд затримав громадянина України, який перебував у розшуку за підозрою у скоєнні декількох злочинів.

Його виявили під час перевірки документів пасажирів мікроавтобуса «Mercedes», що прямував з Угорщини.

Відповідно до відомчої бази даних, 29-річного чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 342 КК України «Опір працівникові правоохоронного органу» та ч.1 ст.343 КК України «Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу». Вказану особу затримали та передали співробітникам Національної поліції.

Після завершення відповідних процесуальних заходів, правопорушник у супроводі адвоката та слідчо-оперативної групи Національної поліції вибули з пункту пропуску, повідомили Закарпаття онлайн у пресслужбі Чопського прикордонного загону.