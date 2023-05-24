На кордоні піймали чоловіка, який плив до Румунії на надувній подушці і з мапою “від руки”

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Прикордонники спіймали на Одещині чоловіка, який намагався переплисти Дунай на надувній подушці та з саморобною мапою, щоб потрапити до Румунії.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби

Плив до Румунії на надувній подушці і з мапою від руки: на кордоні піймали чоловіка

“Військовослужбовці Ізмаїльського загону затримали 42-річного чоловіка на березі річки Дунай. У телефоні мандрівника містилася світлина з кресленням маршруту руху до Румунії, що проходив через річку.

 

Прикордонникам житель Дніпропетровської області пояснив, що маршрут прокладав особисто, при цьому враховував де найменша ширина та глибина Дунаю. Перетнути державний рубіж він планував вплав на надувній гумовій подушці”.

Чоловіка оштрафують на  3,4 тис. грн за спробу незаконного перетинання кордону. // УП

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