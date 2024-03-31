На кордоні Сербії затримали українця з великою сумою прихованої готівки

Сербські правоохоронці повідомили про затримання під час в’їзду в країну громадянина України, у якого виявили велетенську суму прихованої готівки у євро.

Як пише “Європейська правда“, повідомлення про це розмістило Міністерство внутрішніх справ Сербії.

Українця за кермом авто зупинили під час в’їзду в країну на пункті перетину кордону Батровці. Поліція виявила у його автомобілі Chevrolet понад 265 тисяч євро готівкою. Гроші були заховані у перегородці багажника.

“Співробітники МВС та Антикорупційного відділу Управління кримінальної поліції у співпраці з Управлінням прикордонної поліції та за наказом Спецвідділу з попередження корупції Вищої прокуратури у м. Нові-Сад затримали громадянина України С.В. 1976 року народження у зв’язку з наявністю підстав для підозр щодо нього у скоєнні кримінального правопорушення з відмивання коштів”, – йдеться у повідомленні МВС.